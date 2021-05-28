"Монреаль" обыграл "Торонто" и сократил отставание в серии первого раунда плей-офф НХЛ

ТАСС, 28 мая. "Монреаль" на выезде со счетом 4:3 в овертайме обыграл "Торонто" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Монреаля" отличились Йоэль Армиа (6-я и 8-я минуты), Йеспери Котканиеми (25) и Ник Сузуки (61). У "Торонто" шайбы забросили Зак Хайман (27) и Джейк Маззин (47, 52), российский нападающий команды Илья Михеев не отметился результативными действиями.