"Милуоки" разгромил "Майами" в третьем матче серии плей-офф НБА

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Милуоки" Крис Миддлтон, набравший 22 очка. Дабл-даблы оформили его одноклубники Яннис Адетокунбо (17 очков + 17 подборов) и Дрю Холидей (19 очков + 12 передач).

ТАСС, 28 мая. "Милуоки" на выезде победил "Майами" со счетом 113:84 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Милуоки". Следующий матч пройдет в Майами 29 мая. По итогам регулярного чемпионата "Майами" занял шестое место в таблице Восточной конференции, "Милуоки" стал третьим.