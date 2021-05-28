"Каролина" обыграла "Нэшвилл" и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ

Мировой футбол

WSJ: Nike расторгла контракт с Неймаром из-за обвинений в домогательстве к сотруднице

Неймар подписал первый спонсорский контракт с Nike в возрасте 13 лет, он сотрудничал с американским брендом на протяжении 15 лет до августа 2020 года

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