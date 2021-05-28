"Каролина" обыграла "Нэшвилл" и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ

ТАСС, 28 мая. "Каролина" на выезде победила "Нэшвилл" в овертайме со счетом 4:3 в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Нэшвилла" шайбы забросили Ник Казинс (2-я минута), Микаэль Гранлунд (22), Райан Джохансен (28). У "Каролины" отличились Брок Макгинн (5), Себастьян Ахо (34), Дуги Хэмилтон (54), Джейкоб Славин (62).
Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников и нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин не отметились результативными действиями.
"Каролина" выиграла серию до четырех побед со счетом 4-2 и в следующем раунде встретится с "Тампой". По итогам регулярного чемпионата "Каролина" заняла первое место в таблице Центрального дивизиона, "Нэшвилл" - четвертое. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.