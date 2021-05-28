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НХЛ

"Каролина" обыграла "Нэшвилл" и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ

"Каролина" выиграла серию со счетом 4-2
Хоккеисты "Каролины" Алекс Неделькович и "Нэшвилла" Райан Джохансен AP Photo/Mark Zaleski
Описание
Хоккеисты "Каролины" Алекс Неделькович и "Нэшвилла" Райан Джохансен
© AP Photo/Mark Zaleski

ТАСС, 28 мая. "Каролина" на выезде победила "Нэшвилл" в овертайме со счетом 4:3 в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Нэшвилла" шайбы забросили Ник Казинс (2-я минута), Микаэль Гранлунд (22), Райан Джохансен (28). У "Каролины" отличились Брок Макгинн (5), Себастьян Ахо (34), Дуги Хэмилтон (54), Джейкоб Славин (62).

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников и нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин не отметились результативными действиями.

"Каролина" выиграла серию до четырех побед со счетом 4-2 и в следующем раунде встретится с "Тампой". По итогам регулярного чемпионата "Каролина" заняла первое место в таблице Центрального дивизиона, "Нэшвилл" - четвертое. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

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