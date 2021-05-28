СМИ: "Манчестер Юнайтед" может включить Де Хеа в сделку по покупке Облака

ТАСС, 28 мая. Руководство английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность обмена вратаря Давида Де Хеа на голкипера испанского "Атлетико" Яна Облака в летнее трансферное окно. Об этом сообщает газета The Sun.

По информации газеты, такое решение связано с высокой заработной платой Де Хеа, которая составляет €434 тыс. в неделю.

Ожидается, что трансферная стоимость 28-летнего словенского вратаря может составить около €70 млн. Из-за высокой цены руководство "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность включения в сделку Де Хеа.

Де Хеа 30 лет, он выступает за манкунианцев с 2011 года, в составе команды вратарь стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, обладателем Суперкубка Англии (трижды) и победителем Лиги Европы. До этого испанец представлял "Атлетико".

Облак выступает за "Атлетико" с 2014 года. В составе мадридского клуба словенец по разу выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Лигу Европы, а также Суперкубок УЕФА.