{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Ахмат" отстранил от тренировок трех футболистов молодежной команды из-за потасовки

По итогам матча три игрока грозненского клуба получили красные карточки

ТАСС, 28 мая. Футболисты грозненского "Ахмата" Лечи Садулаев, Абдул-Малик Джакуев и Турпал-Али Ибишев, участвовавшие в потасовке в матче молодежного первенства России против московского "Локомотива", отстранены от тренировок. Об этом сообщает пресс-служба "Ахмата".

Встреча 28-го тура молодежного первенства прошла в четверг в Грозном и завершилась победой "Локомотива" со счетом 5:1. В конце матча произошла потасовка с участием футболистов обеих команд, по итогам которой Садулаев, Ибишев и Джакуев получили красные карточки.

"Также игроки не будут вызваны на начинающиеся в июне подготовительные сборы первой команды, - говорится в заявлении "Ахмата". - Клуб, прилагающий немалые усилия для воспитания игроков, не приемлет их неподобающего поведения на футбольном поле. Задача профессионалов - доказывать свою состоятельность, проявляя спортивный принцип. Решение о сроках допущения футболистов к тренировочной работе клуб примет самостоятельно".

В четверг в Российской премьер-лиге заявили, что передадут в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) материалы о потасовке.

Теги
Российский футбол
ЧМ по хоккею в Риге
Хоккеист Орлов рассказал, как держит себя в тонусе во время карантина на чемпионате мира
Игрок должен сыграть за сборную России в заключительных матчах предварительного раунда турнира в Риге
Читать полностью