"Ахмат" отстранил от тренировок трех футболистов молодежной команды из-за потасовки

ТАСС, 28 мая. Футболисты грозненского "Ахмата" Лечи Садулаев, Абдул-Малик Джакуев и Турпал-Али Ибишев, участвовавшие в потасовке в матче молодежного первенства России против московского "Локомотива", отстранены от тренировок. Об этом сообщает пресс-служба "Ахмата".

Встреча 28-го тура молодежного первенства прошла в четверг в Грозном и завершилась победой "Локомотива" со счетом 5:1. В конце матча произошла потасовка с участием футболистов обеих команд, по итогам которой Садулаев, Ибишев и Джакуев получили красные карточки.

"Также игроки не будут вызваны на начинающиеся в июне подготовительные сборы первой команды, - говорится в заявлении "Ахмата". - Клуб, прилагающий немалые усилия для воспитания игроков, не приемлет их неподобающего поведения на футбольном поле. Задача профессионалов - доказывать свою состоятельность, проявляя спортивный принцип. Решение о сроках допущения футболистов к тренировочной работе клуб примет самостоятельно".

В четверг в Российской премьер-лиге заявили, что передадут в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) материалы о потасовке.