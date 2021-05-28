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Сборные по футболу

Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем сборных России и Болгарии

Встреча пройдет 5 июня в Москве на "ВТБ-Арене" и начнется в 19:00 мск
Филипп Киркоров Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Филипп Киркоров
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС, 28 мая. Филипп Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским футбольным матчем между сборными России и Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет 5 июня в Москве на "ВТБ-Арене" и начнется в 19:00 мск. Также на стадионе будет организована интерактивная студия с участием легенд сборной России и знаменитыми болельщиками.

Товарищеский матч против болгар станет для российских футболистов последним в рамках подготовки к чемпионату Европы. 1 июня сборная России в гостях проведет товарищескую игру против команды Польши.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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