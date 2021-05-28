"Он не бегал, а летал по полю". 85 лет назад родился чемпион Европы по футболу Метревели

Пик карьеры Славы Метревели пришелся на начало 1960-х годов. Популярность правого нападающего сборной СССР была фантастической. Даже далекие от спорта люди ходили на матчи с его участием, чтобы увидеть знаменитый дриблинг. По антропометрическим данным он не напоминал бомбардира, но при этом забивал довольно много и в важные моменты. Самым успешным для футболиста стал 1960 год. На тот момент 24-летний Метревели был одним из ключевых игроков московского "Торпедо", которое в один сезон стало чемпионом СССР и обладателем Кубка страны. По окончании клубных соревнований форвард поехал на чемпионат Европы во Францию в составе сборной СССР. В национальную команду он вызывался с 1958 года и в дебютной встрече с венграми (3:1) отметился забитым мячом. Однако ключевой фигурой в сборной назвать его было нельзя.

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На чемпионате Европы 1960 года (Кубке европейских наций) пробил звездный час Метревели. В финальном матче на стадионе "Парк де Пренс" в Париже сборная СССР после первого тайма уступала югославам со счетом 0:1. По игре у советских футболистов мало что получалось. Но именно Метревели в начале второго тайма на мгновение опередил вратаря сборной Югославии Благою Видинича и добил мяч в ворота, сравняв счет. После этого момента советские футболисты воодушевились и до конца встречи играли с преимуществом, а в дополнительное время на 113-й минуте Виктор Понедельник забил гол, который принес сборной СССР первую и единственную в истории победу на первенствах континента. "Наши проигрывали 0:1, шел второй тайм, настроение прескверное, нет ощущения, что возможна перемена к лучшему, югославская команда дело знает. И вдруг сильнейший удар издали левого инсайда Валентина Бубукина, будто с отчаяния. Громадный вратарь Видинич падает, мяч отлетает от его рук, совсем недалеко, Видинич уже приподнимается, чтобы кинуться вперед и накрыть мяч, и тут, как движение тени, неведомо откуда возникает Метревели и легонько бьет по мячу. В том матче, которому суждено было стать историческим, удар Метревели не просто ответил единицей на единицу — он привел наших в чувство, они заиграли с этой минуты в полную силу, и когда в конце концов явилась победа, она выглядела вполне закономерной, все уже шло под диктовку нашей команды", — писал в книге "Форварды" знаменитый советский спортивный журналист Лев Филатов. Золотой матч против бывшей команды В 1962 году ряд игроков "Торпедо" были призваны в армию, а Метревели пригласили в тбилисское "Динамо". В 1964 году "Торпедо" и тбилисское "Динамо" встретились в решающем матче за звание чемпиона СССР. Торпедовцы вели со счетом 1:0, после чего пропустили четыре безответных мяча. Автором одного из голов стал Метревели.

Описание Слава Метревели, 1961 год © Валентин Мастюков/ТАСС

"В 1964 году мы в чемпионате играли в Тбилиси против "Динамо", ко мне приходили местные бизнесмены, один из них предложил продать игру. Я оскорбил его по-грузински и обиделся. В итоге мы проиграли игру со счетом 1:2. Второй мяч мне забили сильным ударом из-за штрафной, я прыгнул за мячом, но не достал его. Когда мы проиграли и вошли в раздевалку, Валентин Иванов мне сказал: "Что же ты такой мяч легкий пропустил". И я заплакал. Этот момент я запомнил на всю жизнь. Получилось, что если я грузин и пропустил гол от тбилисского "Динамо", значит, виноват я", — рассказал ТАСС бывший вратарь "Торпедо" и партнер Метревели по сборной СССР Анзор Кавазашвили. "После этого у нас пошла победная серия и к окончанию чемпионата набрали одинаковое количество очков с тбилисским "Динамо", — продолжил собеседник агентства. — Был назначен золотой матч в Ташкенте. Когда мы приехали, за два дня меня постоянно вызывали несколько раз и что только не предлагали. Кто машину, кто квартиру в Грузии, кто деньги. На второй день я уже не выдержал, пришел к руководству "Торпедо" и тренерам, попросил не ставить меня на игру. Через час меня вызвали и согласились со мной. Мы проиграли матч, но ни от одного человека никаких упреков в мой адрес не было". Метревели не был включен в состав сборной СССР на чемпионат Европы 1964 года, где советская команда завоевала серебряные медали. В день финального матча он должен был играть за тбилисское "Динамо" против польской "Вислы". За сборную СССР Метревели провел 48 матчей и забил десять мячей. Он принял участие в трех чемпионатах мира, в том числе и в турнире 1966 года, где советские футболисты показали свой лучший результат в истории, выйдя в полуфинал и завоевав бронзовые награды.

Описание В кубковом матче против московского "Динамо" (в центре), 1964 год © Шандрин Виктор/ТАСС

По словам Кавазашвили, именно Метревели, будучи игроком "Торпедо", поспособствовал его переходу в столичную команду. "В 1960 году я играл в "Зените", когда в Ленинград приехало "Торпедо", мы проиграли со счетом 0:3. Они нас обыграли по всем статьям, забили мне три мяча, но я не был виноват. После игры ко мне подошел Слава и сказал: "Анзор, я пришел к тебе от имени тренера Виктора Александровича Маслова и хочу передать, что он приглашает тебя в "Торпедо". Но я сначала не поверил, потому что у "Торпедо" тогда был замечательный вратарь Анатолий Глухотко. Но Слава мне сказал, что Виктор Александрович попросил меня во чтобы то ни стало перетащить и сказал, что я сразу заиграю в основе. Ну я согласился и тут же написал заявление и отдал. Когда сезон закончился, я пошел к руководству "Зенита", извинился и сказал, что ухожу из команды, потому что меня Виктор Александрович пригласил в "Торпедо", — рассказал Кавазашвили. "Утром я приехал на вокзал в Москву, там меня уже встречал Слава Метревели, посадил в машину и привез к себе домой. Дома уже меня встретила его жена Татьяна, накрыла круглый стол. Виктор Александрович Маслов тоже был в квартире, они мне налили водки, поздравили с приездом и сказали, что я уже торпедовец. Я сказал, что я ничего не пью вообще. Виктор Александрович рассмеялся и сказал: "Кто у нас не пьет, тот не играет". Но я так и не стал пить, а он смеялся. Но мы тепло пообщались. Вскоре меня устроили в общежитие, и Слава был моим куратором", — добавил он. Настойчивость Бескова Метревели родился в Сочи и начинал карьеру в клубе "Труд" из Адлера, а в 1955 году стал игроком горьковского "Торпедо". В 1956 году сборная СССР готовилась к Олимпийским играм в Мельбурне. По существовавшим тогда правилам команда, делегировавшая в сборную нескольких игроков, освобождалась до их возвращения от участия в чемпионате страны. На Олимпиаду уехали два представителя московского "Торпедо" — Валентин Иванов и Эдуард Стрельцов, и команда, чтобы не терять форму, отправилась на товарищескую игру с одноклубниками из Горького.

Описание После прощального матча против "Спартака" (в центре), 1971 год © Гиви Киквадзе/ТАСС

Главным тренером столичной команды на тот момент был Константин Бесков. Москвичи проиграли со счетом 0:1, а Метревели забил единственный мяч. Восхищенный игрой форварда горьковского клуба Бесков попросил молодого Метревели проводить его на вокзал. Специалист пригласил игрока в купе, а дождавшись отправления поезда, закрыл дверь. По дороге он сказал Метревели, что сам договорится с горьковским клубом о его переходе в столичное "Торпедо". Две недели Метревели жил в Москве у семьи Бесковых, после чего его определили в общежитие. В "Торпедо" Метревели получил прозвище Муха за умение легко убегать, словно улетая от соперников. "Слава был очень скоростной, он не бегал, а летал по полю. В 1961 году, когда мы готовились к сезону, я вместе со Славой тренировал стартовую скорость. Мы соревновались на короткие дистанции, метров 30–40, и прибегали почти одновременно. Правда, на одной из таких тренировок я порвал заднюю поверхность бедра", — рассказал Кавазашвили.

Описание В матче ветеранов сборных команд СССР и Венгрии (слева), 1983 год © Сергей Эдишерашвили/ТАСС

Партнер нападающего по клубу Валентин Иванов позднее рассказал другую историю возникновения прозвища. После окончания Великой Отечественной войны в стране было много инвалидов, лишившихся в боях рук и ног. Таких инвалидов всегда пропускали на футбольные матчи, тем, которые передвигались на одних деревянных колодках, позволяли сидеть за воротами. В Москве одним из таких страстных болельщиков-инвалидов был бывший танкист Иван Мухин, которого все звали Мухой. Его любимым игроком был именно Метревели. Когда футболист об этом узнал, разыскал в городе Мухина, повез в ресторан и вручил пакет с деньгами. Потом перед началом каждой игры Метревели стал подбегать к кромке поля и здороваться с ветераном. Тот сразу стал знаменитостью, а прозвище потихоньку перешло к игроку. Приглашение от Пеле В 1965 году на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро состоялся товарищеский матч между чемпионами мира бразильцами и сборной СССР. В начале второго тайма хозяева повели со счетом 2:0, а один из мячей в ворота Льва Яшина забил Пеле. Анатолий Банишевский быстро сократил разницу в счете, а за пять минут до финального свистка Метревели установил окончательный результат. Игра советских футболистов тогда впечатлила самих чемпионов мира и бразильских зрителей. Спустя три года бразильцы отмечали десятилетие своей первой победы на чемпионате мира. Был организован матч, в котором сборная Бразилии сыграла против сборной мира. Приглашение от самого Пеле выступить в составе мировых звезд получили и два советских футболиста — Яшин и Метревели. Бразильцы одержали победу со счетом 2:1.

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