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Футбол в Англии

"Ливерпуль" подписал контракт с футболистом Конате

Стороны подписали долгосрочное соглашение

ТАСС, 28 мая. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" объявил о подписании долгосрочного контракта с французским защитником германского "Лейпцига" Ибраимой Конате. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение вступит в силу с 1 июля.

"Я действительно счастлив присоединиться к такому великому клубу, как "Ливерпуль", - сказал Конате. - Я с нетерпением жду встречи с новыми товарищами по команде и сотрудниками клуба. Я много лет работал, чтобы добиться такого высокого результата, поэтому хочу сказать спасибо футбольному клубу "Лейпциг", сотрудникам клуба, игрокам и, конечно, болельщикам".

Конате 22 года, за "Лейпциг" он играл с 2017 года. В сезоне-2020/21 француз сыграл 21 матч и забил один гол.

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