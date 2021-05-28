Аллегри вернулся на пост главного тренера футбольного клуба "Ювентус"

На посту главного тренера команды Аллегри сменил Андреа Пирло, под руководством которого "Ювентус" занял четвертое место в таблице чемпионата Италии и впервые за 10 лет не смог стать чемпионом страны.

Аллегри ранее уже возглавлял "Ювентус" - с 2014 по 2019 год. Под его руководством клуб пять раз выиграл чемпионат Италии, четыре раза - Кубок Италии, два раза - Суперкубок Италии, а также дважды он выводил команду в финал Лиги чемпионов. До "Ювентуса" он возглавлял "Милан", с которым стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка Италии. Также Аллегри работал в итальянских "Кальяри", "Сассуоло", "Лекко", "Удинезе", "Гроссето", СПАЛе и "Альянезе".