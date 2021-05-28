{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Италии

Аллегри вернулся на пост главного тренера футбольного клуба "Ювентус"

О сроке контракта итальянского специалиста с клубом из Турина не сообщается
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO
Описание
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 28 мая. Массимилиано Аллегри назначен на пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Ювентус". Об этом сообщает пресс-служба команды.

На посту главного тренера команды Аллегри сменил Андреа Пирло, под руководством которого "Ювентус" занял четвертое место в таблице чемпионата Италии и впервые за 10 лет не смог стать чемпионом страны.

Аллегри ранее уже возглавлял "Ювентус" - с 2014 по 2019 год. Под его руководством клуб пять раз выиграл чемпионат Италии, четыре раза - Кубок Италии, два раза - Суперкубок Италии, а также дважды он выводил команду в финал Лиги чемпионов. До "Ювентуса" он возглавлял "Милан", с которым стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка Италии. Также Аллегри работал в итальянских "Кальяри", "Сассуоло", "Лекко", "Удинезе", "Гроссето", СПАЛе и "Альянезе".

Теги
Футбол в Италии
Правило пяти замен в футбольных матчах продлено до конца 2022 года
Решение принято из-за пандемии коронавируса
Читать полностью