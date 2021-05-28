Гвардиола: футболисты "Манчестер Сити" должны проявить терпение в финале Лиги чемпионов

ТАСС, 28 мая. Футболисты "Манчестер Сити" должны проявить терпение в финальном матче Лиги чемпионов с "Челси". Об этом рассказал главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Встреча состоится 29 мая в португальском городе Порту и начнется в 22:00 мск.

"Я почти уверен, что нам придется терпеть, чтобы выиграть финал. Большую часть времени в финалах приходится терпеть. Мы должны быть стойкими и приспосабливаться к негативным для нас моментам, которые могут случиться", - подчеркнул Гвардиола.

"Мы собираемся сделать все, что в наших силах, сделать то, что мы сделали в свое время вместе, чтобы завершить процесс, который мы начали четыре или пять лет назад. Думаю, это будет хорошая игра, и команда, которая заслуживает победы, победит", - добавил главный тренер "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити" впервые в истории сыграет в финале Лиги чемпионов. Решающий матч турнира изначально должен был пройти в Стамбуле, но был перенесен из столицы Турции в Порту в связи с тем, что всем прибывшим из Турции в Великобританию необходимо было провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.