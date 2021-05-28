Власти Липецкой области поддержат местную команду по регби для ее выхода в премьер-лигу

ЛИПЕЦК, 28 мая. /ТАСС/. Власти Липецкой области намерены поддерживать местную команду по регби для ее выхода в премьер-лигу. Об этом сообщил в пятницу глава региона Игорь Артамонов в ходе встречи со спортсменами, ставшими серебряными призерами всероссийского чемпионата высшей лиги.

"Думаю, что надо заявляться в премьер-лигу: у вас есть все шансы хорошо выступить и достойно представить наш регион, обязательно обсудим возможность дополнительного финансирования клуба и поддержим вас", - сказал Артамонов. Он напомнил, что липецкие регбисты впервые участвовали в турнире и сразу выиграли серебряные медали.

Как пояснили в пресс-службе администрации региона, липецкая команда по регби была создана в 2003 году. В клубе играют только местные спортсмены, трое из них приглашены в сборную России. По данным пресс-службы, в последнее время в области растет интерес к регби, особенно среди детей. "В ходе встречи стадо известно, что уже в этом году в Липецкой области откроется три секции для регбистов - в Ельце, Липецком районе и в городе Грязи", - сказали в пресс-службе.