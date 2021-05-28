Матыцин и губернатор Красноярского края открыли турнир по вольной борьбе имени Ярыгина

КРАСНОЯРСК, 28 мая. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Красноярского края Александр Усс открыли международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при "Иван Ярыгин" в Красноярске.

Церемония открытия началась с памятного видеоролика и минуты молчания в память о заслуженном тренере СССР, России и Грузии Дмитрии Миндиашвили, скончавшемся на 88-м году жизни в Красноярске в понедельник.

"Сегодняшний турнир особый, и для меня особая ответственность быть вместе с вами, потому что он проходит буквально на следующий день после прощания с Дмитрием Георгиевичем Миндиашвили, учителем, тренером, наставником Ивана Ярыгина и великим человеком, великим сыном нашей страны", - сказал на церемонии открытия Матыцин.

В свою очередь губернатор края отметил, что тренер Миндиашвили "подарил нам и миру легендарного борца Ивана Ярыгина, воспитал целую плеяду выдающихся атлетов и сделал возможным и этот турнир, который многие годы является визитной карточкой Красноярского края и России в целом". Вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW) Наталья Ярыгина сообщила журналистам, что церемония открытия была "очень трогательной и душевной".

Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года местом проведения турнира является Красноярск. С 1999 года турнир носит статус Гран-при, с 2020 года перестал носить статус рейтингового. В этом году турнир проходит 27-30 мая и собрал более 250 спортсменов из 10 стран.