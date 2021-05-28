Велогонщик Власов занял пятое место на 19-м этапе "Джиро д'Италия"

ТАСС, 28 мая. Британский велогонщик Саймон Йейтс из Team Bikeexchange стал победителем 19-го этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Россиянин Александр Власов из казахстанской "Астаны" занял пятое место.

Йейтс преодолел дистанцию протяженностью 166 км между городами Роверето и Страделла за 4 часа 2 минуты 55 секунд. Вторым финишировал португалец Жоау Алмейда из Deceuninck - Quick Step, проигравший победителю 11 секунд, третьим стал колумбиец Эган Берналь из Ineos Grenadiers, чье отставание составило 28 секунд. Власов проиграл Йейтсу 32 секунды.

Власов занимает четвертое место в общем зачете и уступает лидирующему Берналю 6 минут 11 секунд. Вторым идет итальянец Дамиано Карузо (+2.29) из Bahrain Victorious, третьим - Саймон Йейтс (+2.49).

Власову 25 лет. В прошлом году он также участвовал в "Джиро д'Италия", но сошел с дистанции из-за проблем со здоровьем. Та многодневка стала для него первой в карьере из гонок Гранд-тура. В общем зачете испанской "Вуэльты" прошлого года россиянин стал 11-м.

Первая гонка была организована в 1909 году изданием La Gazzetta dello Sport. Пятикратными победителями "Джиро д'Италия" являются итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс. Трижды гонку выигрывали российские спортсмены - Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).

20-й этап состоится 29 мая, его протяженность составит 164 км. Многодневка состоит из 21 этапа, гонка завершится 30 мая в Милане.