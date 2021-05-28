Белкин покинул пост президента футбольного клуба "Динамо"

Банк ВТБ подписал соглашение с обществом "Динамо" о сотрудничестве в части развития спорта

Уход Белкина связан с истечением срока трудового договора. Он стал президентом клуба в январе нынешнего года.

"Мы от всей души благодарим Юрия Николаевича за многолетнюю работу в московском "Динамо". Она была сложной, эмоциональной, требовавшей больших энергозатрат. Клуб сейчас поступательно движется вперед, к поставленным целям, в этом есть и ваша заслуга", - говорится в заявлении.

Белкин работал в "Динамо" с 2011 года. Он последовательно занимал должности советника президента, вице-президента, советника генерального директора и генерального директора.

"Динамо" в завершившемся сезоне заняло седьмое место в чемпионате России. За время работы Белкина клуб ни разу не попадал в тройку призеров первенства страны, а в 2016 году впервые в своей истории вылетел из элитного дивизиона отечественного футбола. По итогам следующего сезона бело-голубые вернулись в премьер-лигу, выиграв чемпионат Футбольной национальной лиги.