Байсултанов: вакцинация спортсменов в РФ от COVID-19 идет полным ходом, в штатном режиме

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Вакцинация российских спортсменов от коронавируса проходит в штатном режиме в соответствии со спортивными графиками, кампания идет полным ходом, сообщил ТАСС в пятницу заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.

"[Вакцинация идет] в штатном режиме, на самом деле, в рамках тех установок, которые идут от правительства, поручений президента. Все условия для того, чтобы получить вакцинацию, для спортсменов созданы. Есть количественные, качественные составляющие по вакцине. Для спортсменов, так как у нас Олимпиада и все прочее, есть отдельная проработанная программа вакцинации, она идет полным ходом", - сказал Байсултанов.

Он отметил, что, как и многие другие граждане РФ, спортсмены сознательно относятся к ситуации. "Более того, это постоянно мобильно передвигающиеся личности, и они понимают, что вакцинироваться надо", - подчеркнул замминистра.

Ранее на заседании организационного комитета по подготовке российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал первостепенной задачей "защиту и сохранение здоровья спортсменов в условиях текущей эпидемиологической ситуации", а также вакцинацию российских олимпийцев.