Прыгунья с шестом Сидорова стала седьмой на первом международном старте с 2019 года

ТАСС, 28 мая. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова заняла седьмое место на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе. Для спортсменки этот старт стал первым на международной арене с 2019 года.

Сидорова показала результат 4 метра 64 сантиметра.

Чемпионат мира в Дохе 2019 года, где она выиграла золото, являлся последним международным стартом для Сидоровой. Она также является чемпионкой Европы, дважды - чемпионкой Европы в помещении. Личным рекордом 29-летней спортсменки является высота 4,95 м.

18 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации.

На данный момент World Athletics одобрила заявки 23 российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса в 2021 году.