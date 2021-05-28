Российский боец Хабилов рассказал, что ему пять раз отказали в американской визе

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российскому бойцу Рустаму Хабилову пять раз отказали в выдаче визы США. Об этом он рассказал ТАСС.

"Мне говорят, что нужна дополнительная информация нужна, и я так годами жду. Это уже пятый раз в разных странах. Я даже не могу понять или думать о чем-то, что из-за этого могут запретить [въезд в США]. Не было проблем с налогами, визовый режим соблюдал, вел себя, как самый законопослушный гражданин. Да, бывали пара конфликтов на улице, но не думаю, что может быть из-за этой бытовухи", - сказал Хабилов.

В настоящий момент Хабилов является бойцом Bellator. При этом россиянин является обладателем одной из самых длинных победных серий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) - он побеждал на протяжении шести поединков подряд.