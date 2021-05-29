Гандболистки ЦСКА поборются за историческую победу в Лиге чемпионов

ТАСС, 29 мая. Женский гандбольный клуб ЦСКА начинает выступление в "Финале четырех" Лиги чемпионов. Российская команда впервые сыграет в решающей стадии главного европейского клубного турнира.

"Финал четырех" Лиги чемпионов сезона-2020/21 пройдет в Будапеште на Спортивной арене имени Ласло Паппы. Соперником ЦСКА по полуфиналу будет "Вайперс Кристиансанн". На пути в решающую стадию турнира норвежская команда одолела российский "Ростов-Дон", который является серебряным призером Лиги чемпионов сезона-2018/19.

ЦСКА впервые сыграет в "Финале четырех", "Кристиансанн" в сезоне-2018/19 стал бронзовым призером турнира. Это будет первая встреча команд, матч пройдет 29 мая и начнется в 19:00 мск.

Во втором полуфинале сыграют французский "Брест" и венгерский "Дьёр", который является фаворитом не только этого матча, но и всего турнира. "Дьёр" не отдает звание лучшего клуба Европы с 2017 года. Победа на родине может стать для венгерской команды четвертой подряд (в прошлом сезоне "Финал четырех" не состоялся из-за пандемии коронавируса). "Брест" впервые пробился в решающую стадию турнира. Финал пройдет 30 мая и начнется в 19:00 мск, перед этим будет сыгран матч за третье место (16:15 мск).

Российский клуб один раз выиграл Лигу чемпионов - в 2008 году лучшей командой Европы стала звенигородская "Звезда". В "Финал четырех" в разные годы также пробивались тольяттинская "Лада" и волгоградская "Аква". Рекорд по числу побед в Лиге чемпионов (13) принадлежит киевскому "Спартаку" (1970-1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985-1988).

ЦСКА был основан в 2019 году. 23 мая красно-синие впервые стали чемпионами России. Исторического успеха команда достигла под руководством Ольги Акопян, которая была назначена исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА в марте после отставки датчанина Яна Лесли.