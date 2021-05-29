"Бостон" обыграл "Бруклин" и сократил отставание в серии плей-офф НБА

Самым результативным игроком матча стал форвард "Бостона" Джейсон Тейтум, на счету которого 50 очков. Дабл-даблы оформили его одноклубник Тристан Томпсон (19 очков + 13 подборов) и атакующий защитник "Бруклина" Джеймс Харден (41 очко + 10 передач).

ТАСС, 29 мая. "Бостон" дома победил "Бруклин" со счетом 125:119 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Бруклина". Следующий матч пройдет 31 мая в Бостоне.

По итогам регулярного чемпионата "Бруклин" занял второе место в таблице Восточной конференции, "Бостон" стал седьмым и вышел в плей-офф, обыграв в раунде плей-ин "Вашингтон".