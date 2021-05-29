{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НБА

"Бостон" обыграл "Бруклин" и сократил отставание в серии плей-офф НБА

"Бостон" выиграл со счетом 125:119
Джейсон Тейтум (в центре) AP Photo/Elise Amendola
Описание
Джейсон Тейтум (в центре)
© AP Photo/Elise Amendola

ТАСС, 29 мая. "Бостон" дома победил "Бруклин" со счетом 125:119 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал форвард "Бостона" Джейсон Тейтум, на счету которого 50 очков. Дабл-даблы оформили его одноклубник Тристан Томпсон (19 очков + 13 подборов) и атакующий защитник "Бруклина" Джеймс Харден (41 очко + 10 передач).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Бруклина". Следующий матч пройдет 31 мая в Бостоне.

По итогам регулярного чемпионата "Бруклин" занял второе место в таблице Восточной конференции, "Бостон" стал седьмым и вышел в плей-офф, обыграв в раунде плей-ин "Вашингтон".

НХЛ
Шайба Капризова не спасла "Миннесоту" от вылета из плей-офф НХЛ
"Вегас" обыграл "Миннесоту" со счетом 6:2 в седьмом матче серии и вышел во второй раунд плей-офф
Шайба Капризова не спасла "Миннесоту" от вылета из плей-офф НХЛ
Читать полностью