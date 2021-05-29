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НХЛ

Шайба Капризова не спасла "Миннесоту" от вылета из плей-офф НХЛ

"Вегас" обыграл "Миннесоту" со счетом 6:2 в седьмом матче серии и вышел во второй раунд плей-офф
Кирилл Капризов (справа) AP Photo/Joe Buglewicz
Описание
Кирилл Капризов (справа)
© AP Photo/Joe Buglewicz

ТАСС, 29 мая. "Вегас" дома обыграл "Миннесоту" со счетом 6:2 в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Вегаса" отличились Маттиас Янмарк (6, 53 и 57-я минуты), Николас Хейг (23), Макс Пачиоретти (28), Зак Уайтклауд (34). У "Миннесоты" шайбы забросили Зак Паризе (17) и Кирилл Капризов (25).

Капризов забил второй гол в дебютном розыгрыше плей-офф, всего он набрал три очка (два гола + одна результативная передача) в семи играх серии. По итогам регулярного чемпионата россиянин стал лучшим бомбардиром и снайпером команды, набрав 51 очко (27+24) за 55 матчей.

"Вегас" выиграл серию со счетом 4-3 и во втором раунде плей-офф сыграет с "Колорадо". По итогам регулярного чемпионата "Миннесота" заняла третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, "Вегас" стал вторым. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

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