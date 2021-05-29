Шайба Капризова не спасла "Миннесоту" от вылета из плей-офф НХЛ

"Вегас" обыграл "Миннесоту" со счетом 6:2 в седьмом матче серии и вышел во второй раунд плей-офф

ТАСС, 29 мая. "Вегас" дома обыграл "Миннесоту" со счетом 6:2 в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе "Вегаса" отличились Маттиас Янмарк (6, 53 и 57-я минуты), Николас Хейг (23), Макс Пачиоретти (28), Зак Уайтклауд (34). У "Миннесоты" шайбы забросили Зак Паризе (17) и Кирилл Капризов (25).

Капризов забил второй гол в дебютном розыгрыше плей-офф, всего он набрал три очка (два гола + одна результативная передача) в семи играх серии. По итогам регулярного чемпионата россиянин стал лучшим бомбардиром и снайпером команды, набрав 51 очко (27+24) за 55 матчей.