Левитин: Арктика имеет важное значение для развития спорта

НОРИЛЬСК, 29 мая. /ТАСС/. Арктика имеет важное значение для развития спорта, необходимо увеличивать количество спортивных соревнований. Об этом на совещании "Российская Арктика - территория спорта и туризма" заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.

Совещание проходит в субботу в Норильске.

"Регион имеет важное значение, необходимо использовать этот огромный потенциал, - сказал Левитин. - Для нас очень важно, чтобы больше соревнований проходило здесь. Чтобы люди, которые никогда здесь не были, увидели условия, которые здесь есть, как организован спорт".