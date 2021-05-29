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Левитин: Арктика имеет важное значение для развития спорта

Об этом помощник президента РФ заявил на совещании "Российская Арктика - территория спорта и туризма"
Помощник президента РФ Игорь Левитин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Помощник президента РФ Игорь Левитин
© Станислав Красильников/ТАСС

НОРИЛЬСК, 29 мая. /ТАСС/. Арктика имеет важное значение для развития спорта, необходимо увеличивать количество спортивных соревнований. Об этом на совещании "Российская Арктика - территория спорта и туризма" заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.

Совещание проходит в субботу в Норильске.

"Регион имеет важное значение, необходимо использовать этот огромный потенциал, - сказал Левитин. - Для нас очень важно, чтобы больше соревнований проходило здесь. Чтобы люди, которые никогда здесь не были, увидели условия, которые здесь есть, как организован спорт".

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