В Хабаровском крае открылся центр единоборств

ТАСС, 29 мая. Краевой центр единоборств открылся в Хабаровске. Спортсмены, которые занимаются самбо и прыжками на батуте, стали первыми посетителями учреждения, сообщается в субботу на сайте регионального правительства.

"Краевой центр единоборств открыл свои двери для спортсменов края. Первыми с оснащением спортивного сооружения познакомились спортсмены двух видов спорта - самбо и прыжков на батуте. Центр единоборств также станет базовым для отделений по боксу, спортивной борьбе, киокусинкай, дзюдо и фехтованию", - говорится в сообщении.

В здании площадью около 5 тыс. кв. м размещены универсальный спортивный зал с трибунами на 1,2 тыс. зрителей, помещения для различных видов единоборств, спортивные залы с раздевалками и душевыми. В центре предусмотрены комфортные тренерские, медпункт, помещения допинг-контроля, конференц-зал и столовая. Одновременно в здании смогут находиться до полутора тысяч человек. Запись в спортивные секции начнется в июне.

"Для нашего вида спорта важна высота потолка - здесь она соответствует требованиям. Думаю, что с появлением такой тренировочной базы вырастут и результаты на соревнованиях", - сказала мастер спорта по прыжкам на батуте Виктория Ходевцева.

Дворец единоборств построен по программе улучшения социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке, средства выделены по федеральной субсидии. Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в центрах экономического роста в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, бывший тогда премьер-министром РФ. Всего на Дальнем Востоке 57 центров экономического роста, в которых проживает 80% населения региона, это 6,6 млн человек. По данным Минвостокразвития, в 2020 году в рамках единой субсидии дальневосточным регионам на развитие социальной инфраструктуры направлено более 28 млрд рублей.