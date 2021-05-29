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Левитин и Матыцин сыграли в настольный теннис в костюмах после совещания в Норильске

Участие в игре приняли профессиональные теннисисты
© Игорь Лазорин/ТАСС

НОРИЛЬСК, 29 мая. /ТАСС/. Помощник президента России Игорь Левитин и министр спорта Олег Матыцин провели партию по настольному теннису в деловых костюмах после совещания "Российская Арктика - территория спорта и туризма" в Норильске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В субботу в Норильске прошло совещание "Российская Арктика - территория спорта и туризма", после которого Левитин и Матыцин сняли пиджаки и галстуки и провели укороченную партию по настольному теннису.

Компанию чиновникам составили профессиональные теннисисты.

Совещание "Российская Арктика - территория спорта и туризма" проводилось впервые в истории.

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