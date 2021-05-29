Во Всероссийской федерации парусного спорта надеются выиграть две-три медали на Играх-2024

НОРИЛЬСК, 29 мая. /ТАСС/. Сборная России по парусному спорту рассчитывает завоевать две-три медали на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом на расширенном совещании по развитию физической культуры, спорта и туризма в арктических регионах РФ в Норильске сообщил председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации парусного спорта, статс-секретарь - вице-президент компании "Норильский никель" Дмитрий Пристансков.

"Тенденция развития олимпийских классов яхт дает основания рассчитывать на две-три медали на Олимпийских играх 2024 года и на три-четыре - на Играх 2028 года", - сказал Пристансков.

По его словам, такой прогноз можно сделать на основании хороших результатов, которые показывают российские спортсмены на молодежном уровне.

Ближайшая летняя Олимпиада состоится в 2021 году в Токио, в 2024 году Игры примет Париж, в 2028-м - Лос-Анджелес.