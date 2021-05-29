В "Чертанове" опровергли информацию об интересе к Пиняеву со стороны "Локомотива"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Информация об интересе московского футбольного клуба "Локомотив" к полузащитнику "Чертаново" Сергею Пиняеву не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе "Чертаново" Сергей Дерябкин.

Ранее журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале сообщил, что "Локомотив" проявляет интерес к полузащитнику.

"Это все слухи какие-то. Даже не собираемся ничего комментировать. Когда будет официальная информация, мы все скажем", - сказал Дерябкин.

Пиняеву 16 лет, в минувшем сезоне Олимп - Футбольной национальной лиги футболист провел 30 матчей, забив два мяча и отдав пять голевых передач. Пиняев в возрасте 15 лет стал самым молодым игроком, сыгравшим и забившим гол в ФНЛ. По итогам сезона "Чертаново" заняло 21-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона России.