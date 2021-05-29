Бывший тренер "Зенита" Спаллетти возглавил "Наполи"

По итогам прошедшего сезона "Наполи" занял пятое место, набрав 77 очков в 38 турах, и сыграет на групповом этапе Лиги Европы сезона-2021/22.

Последним клубом Спаллетти был итальянский "Интер", который тренер покинул в мае 2019 года. До этого он тренировал итальянские "Эмполи", "Сампдорию", "Венецию", "Удинезе", "Анкону" и "Рому", с которой дважды выиграл Кубок Италии и один раз - суперкубок страны. С 2009 по 2014 год он возглавлял петербургский "Зенит", который дважды привел к победе в чемпионате России и по разу - в Кубке и Суперкубке России.