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Футбол в Италии

Бывший тренер "Зенита" Спаллетти возглавил "Наполи"

Специалист сменил на этой должности Дженнаро Гаттузо
Главный трене "Наполи" Лучано Спаллетти EPA-EFE/MATTEO BAZZI
Описание
Главный трене "Наполи" Лучано Спаллетти
© EPA-EFE/MATTEO BAZZI

ТАСС, 29 мая. Лучано Спаллетти назначен на пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Наполи". Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.

62-летний специалист сменил на этой должности Дженнаро Гаттузо, который 25 мая возглавил итальянскую "Фиорентину".

По итогам прошедшего сезона "Наполи" занял пятое место, набрав 77 очков в 38 турах, и сыграет на групповом этапе Лиги Европы сезона-2021/22.

Последним клубом Спаллетти был итальянский "Интер", который тренер покинул в мае 2019 года. До этого он тренировал итальянские "Эмполи", "Сампдорию", "Венецию", "Удинезе", "Анкону" и "Рому", с которой дважды выиграл Кубок Италии и один раз - суперкубок страны. С 2009 по 2014 год он возглавлял петербургский "Зенит", который дважды привел к победе в чемпионате России и по разу - в Кубке и Суперкубке России.

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