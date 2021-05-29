Магнитогорский "Металлург" предложил хоккеисту Мозякину тренерскую должность в клубе

Контракт 40-летнего Мозякина с "Металлургом" истек 30 апреля 2021 года. Ранее Ласьков сообщал ТАСС, что хоккеист планирует связать дальнейшую деятельность с клубом.

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург", выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), ведет переговоры с нападающим Сергеем Мозякиным о продолжении его работы в клубе в качестве тренера по большинству. Об этом ТАСС сообщил вице-президент магнитогорцев Сергей Ласьков.

"Мы предложили Сергею стать тренером по большинству. Сейчас мы в процессе переговоров. Завершит ли он карьеру? Это решение самого игрока", - сказал Ласьков.

Мозякин выступал за "Металлург" с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея. В составе сборной России становился победителем Олимпийских игр (2018) и дважды - чемпионатов мира (2008, 2009). Также Мозякин является двукратным серебряным (2010, 2015) и бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств.

В прошедшем сезоне на его счету 49 матчей, в которых он набрал 31 (14 шайб + 17 передач) очко.