Легкоатлетка Конева заявила, что недовольна своим результатом в первом старте сезона

СОЧИ, 29 мая. /ТАСС/. Легкоатлетка Екатерина Конева, специализирующаяся в тройном прыжке, недовольна своим результатом, показанным на Кубке Федерации в Сочи. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Конева победила с результатом 14,21 метра. Второе место заняла Наталья Евдокимова (13,42), третье - Маргарита Белевская (13,31).

"Это для меня был первый старт в этом году, зиму я пропускала. Сегодняшний результат - это не то, на что я способна. Сегодня я допускала ошибки, над которыми мне придется еще работать. Я знаю, каков мой потенциал, но в первом для себя старте после длительного перерыва мне не удалось себя реализовать", - сказала Конева, выигравшая сентябрьский чемпионат России в Челябинске с результатом 14,74 метра.

Лучший результат сезона в мире в женском тройном прыжке принадлежит венесуэлке Юлимар Рохас (15,43).