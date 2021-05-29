Тульский "Арсенал" взял в аренду футболиста "Рубина" Степанова

ТАСС, 29 мая. Футболист казанского "Рубина" Данил Степанов продлил контракт с клубом и проведет следующий сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на правах аренды в тульском "Арсенале". Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

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Новый контракт защитника с "Рубином" рассчитан до мая 2023 года.

По итогам прошедшего сезона "Арсенал" занял 14-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка в 30 турах.

Прошлый сезон футболист провел в аренде в волгоградском "Роторе", приняв участие в 22 матчах РПЛ, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей. Также на счету 21-летнего игрока четыре матча в составе молодежной сборной России.