Соревнования в многоборье ГТО среди спортивных школ Москвы прошли в "Лужниках"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Соревнования по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди сборных команд учреждений спортивной направленности, подведомственных Департаменту спорта Москвы, прошли в "Лужниках".

Мероприятие прошло в преддверии Дня защиты детей в рамках всероссийской акции "Спортивное лето с ГТО" и посвящено 90-летию создания комплекса ГТО. В турнире приняли участие сборные команды спортивных школ в возрастных группах 11-12 лет (третья ступень комплекса ГТО) и 13-15 лет (четвертая ступень). Соревнования проводились в формате командного многоборья и состояли из выполнения участниками нормативов испытаний комплекса ГТО по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на полу, подниманию туловища из положения лежа на спине, стрельбе из положения сидя с опорой локтей о стол или стойку из электронного оружия, прыжку в длину с места толчком двумя ногами.

"Мероприятие прошло отлично. Дождь помешал принять мероприятие на открытой площадке, но все спортивное оборудование перенесли под навес. Несмотря на непогоду, участники выполнили все испытания. Приняли участие 49 команд, в каждой по четыре человека, дети от 11 до 15 лет. Атмосфера была истинно спортивной", - рассказала заместитель директора ГБУ "Физкультурно-спортивный центр "Экстрим" Екатерина Фирулева.

На открытии соревнований состоялась торжественная церемония вручения знаков отличия ГТО участникам, успешно выполнившим нормативы испытаний по итогам первого квартала 2021 года. Обладателями заслуженных наград стали 13 физкультурников.

"Для меня получить знак ГТО - это прежде всего доказать самому себе, что я могу выполнить нормативы. Интересно было узнать свои сильные и слабые стороны, ведь в комплексе нужно очень многое уметь", - поделился впечатлениями Данила Шимко, который был награжден сразу двумя знаками отличия - серебряным и золотым.