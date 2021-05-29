Колумбиец Берналь лидирует перед последним этапом "Джиро д'Италия", Власов - четвертый

ТАСС, 29 мая. Колумбиец Эган Берналь из команды Ineos Grenadiers сохранил лидерство в общем зачете престижной шоссейной многодневной велогонки "Джиро д'Италия" перед последним этапом. Россиянин Александр Власов, представляющий казахстанскую команду "Астана", занимает четвертое место.

20-й этап многодневки протяженностью 164 км между городами Вербания и Мотта прошел в пятницу. Его победителем стал итальянец Дамиано Карузо из Bahrain Victorious, вторым финишировал Берналь, третьим - его соотечественник и партнер по команде Даниэль Мартинес. Власов занял седьмое место.

В общем зачете российский велогонщик занимает четвертое место, проигрывая лидирующему Берналю 7 минут 7 секунд. Вторым идет Карузо (+1.59), третье место занимает британец Саймон Йейтс (+3.53) из Team Bikeexchange.

Заключительный этап пройдет 30 мая и завершится в Милане. Его протяженность составит 30,3 км.

Власову 25 лет. В прошлом году он также участвовал в "Джиро д'Италия", но сошел с дистанции из-за проблем со здоровьем. Та многодневка стала для него первой в карьере из гонок Гранд-тура. В общем зачете испанской "Вуэльты" прошлого года россиянин стал 11-м.

Первая гонка была организована в 1909 году изданием La Gazzetta dello Sport. Пятикратными победителями "Джиро д'Италия" являются итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс. Трижды гонку выигрывали российские спортсмены - Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).