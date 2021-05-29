В Сириусе прошел первый футбольный Кубок федеральной территории для детей

СОЧИ, 29 мая. /ТАСС/. Первый футбольный турнир на призы федеральной территории Сириус прошел среди детей 9-10 лет. В соревнованиях приняли участие 23 команды из разных регионов страны, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда "Талант и успех" в субботу.

"Сегодня мы проводим первый футбольный турнир на федеральной территории Сириус. На следующие турниры будут приглашены ребята и помладше, и постарше. Надеемся, что не только ребята, но и девчонки захотят заниматься этим видом спорта", - сказал в ходе открытия турнира заместитель руководителя фонда "Талант и успех" Дмитрий Савин.

Как отметил Савин, в будущем на федеральной территории появится бесплатная детская секция по футболу, а также запланированы турниры для спортсменов постарше.

В Краснодарском крае после выхода из состава города Сочи 25 марта был образован городской округ Сириус, на территории которого находятся олимпийские объекты. Президент Владимир Путин 22 декабря подписал закон о федеральной территории Сириус.