Цена билетов на первый матч со зрителями между "Монреалем" и "Торонто" достигает $8,2 тыс.

ОТТАВА, 29 мая. /ТАСС/. Цены на билеты на игру первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Монреалем" и "Торонто", которая в Канаде впервые пройдет со зрителями, достигают 9 920 канадских долларов (8 208 долларов США). Об этом свидетельствуют прейскуранты на популярных в Канаде сайтах по продаже билетов на различные мероприятия.

На данный момент максимальная цена на билет в одну из секций первого ряда арены Bell Centre в Монреале достигает 9 920 канадских долларов. Его можно купить на площадке ticketmaster. Самые дешевые билеты на игру предлагает ресурс ticketfaster - за просмотр матча из секции третьего яруса тут просят 957 канадских долларов (792 американских доллара).

Из-за пандемии нового коронавируса в Канаде, в отличие от США, до 29 мая ни одна игра Кубка Стэнли не проходила со зрителями. На первый матч в Монреале допустят 2 500 болельщиков. Игра пройдет в ночь на воскресенье и начнется в 02:30 мск.

"Торонто" ведет в серии до четырех побед со счетом 3-2. По итогам регулярного чемпионата "Монреаль" занял четвертое место в таблице Северного дивизиона, "Торонто" стал первым. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.