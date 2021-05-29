{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Цена билетов на первый матч со зрителями между "Монреалем" и "Торонто" достигает $8,2 тыс.

На матч, который пройдет в Монреале, допустят 2 500 зрителей

ОТТАВА, 29 мая. /ТАСС/. Цены на билеты на игру первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Монреалем" и "Торонто", которая в Канаде впервые пройдет со зрителями, достигают 9 920 канадских долларов (8 208 долларов США). Об этом свидетельствуют прейскуранты на популярных в Канаде сайтах по продаже билетов на различные мероприятия.

На эту тему

На данный момент максимальная цена на билет в одну из секций первого ряда арены Bell Centre в Монреале достигает 9 920 канадских долларов. Его можно купить на площадке ticketmaster. Самые дешевые билеты на игру предлагает ресурс ticketfaster - за просмотр матча из секции третьего яруса тут просят 957 канадских долларов (792 американских доллара).

Из-за пандемии нового коронавируса в Канаде, в отличие от США, до 29 мая ни одна игра Кубка Стэнли не проходила со зрителями. На первый матч в Монреале допустят 2 500 болельщиков. Игра пройдет в ночь на воскресенье и начнется в 02:30 мск.

"Торонто" ведет в серии до четырех побед со счетом 3-2. По итогам регулярного чемпионата "Монреаль" занял четвертое место в таблице Северного дивизиона, "Торонто" стал первым. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

Теги
НХЛ
Летние олимпийские виды спорта
Дина Аверина победила в многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике
Второй стала ее сестра Арина
Дина Аверина победила в многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике
Читать полностью