Боец Умар Нурмагомедов планирует провести следующий поединок в UFC в октябре или ноябре

КАЗАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов планирует провести следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в октябре или ноябре. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

Нурмагомедов перенес операцию на крестообразных связках колена.

"Я надеюсь, что в сентябре начну бороться. Если смогу бороться с сентября, то думаю вернуться в октябре или ноябре", - сказал Нурмагомедов.

Умар Нурмагомедов является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Всего на его счету 13 побед и ни одного поражения.