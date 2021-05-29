Гандболистки ЦСКА не смогли выйти в финал Лиги чемпионов

ТАСС, 29 мая. Московский ЦСКА со счетом 30:33 проиграл норвежскому клубу "Вайперс" в полуфинале женской гандбольной Лиги чемпионов. "Финал четырех" турнира проходит в Будапеште на Спортивной арене имени Ласло Паппы.

ЦСКА впервые принял участие в "Финале четырех" Лиги чемпионов. Клуб был основан в 2019 году. 23 мая красно-синие впервые стали чемпионками России. Гандболистки "Вайперс" в сезоне-2018/19 стали бронзовыми призерами Лиги чемпионов.

В другом полуфинале венгерский "Дьёр" в серии пенальти уступил французскому "Бресту" со счетом 25:27. "Дьёр" становился победителем трех предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов. В сезоне-2019/20 турнир не был доигран из-за пандемии коронавируса. "Брест" впервые пробился в "Финал четырех" турнира.

ЦСКА и "Дьёр" сыграют в матче за третье место, который состоится 30 мая и начнется в 16:15 мск. Финальная встреча между "Вайперс" и "Брестом" пройдет в тот же день и начнется в 19:00 мск.

Российский клуб один раз становился победителем Лиги чемпионов - в 2008 году лучшей командой Европы стала звенигородская "Звезда". В "Финал четырех" в разные годы также пробивались тольяттинская "Лада", волгоградская "Аква" (нынешнее название - "Динамо-Синара") и "Ростов-Дон". Рекорд по числу побед в Лиге чемпионов (13) принадлежит киевскому "Спартаку" (1970-1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985-1988).