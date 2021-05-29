"Кёльн" сохранил место в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 29 мая. "Кёльн" на выезде разгромил "Хольштайн Киль" со счетом 5:1 в ответном стыковом матче за право выступать в элитном дивизионе чемпионата Германии по футболу следующего сезона. Первая встреча завершилась победой "Хольштайн Киля" со счетом 1:0.

В составе победителей мячи забили Йонас Хектор (3-я минута), Себастьян Андерссон (6, 13), Рафаэль Чичос (39) и Элье Скири (84). У проигравших отличился Ли Джэ Сон (4).

"Кёльн" занял 16-е место по итогам сезона в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Германии. "Хольштайн Киль" стал третьим в первенстве второй по силе лиги. По итогам минувшего сезона высший дивизион покинули "Вердер" и "Шальке", их заменят "Гройтер Фюрт" и "Бохум".

"Кёльн" является трехкратным чемпионом Германии (1962, 1964, 1978) и четырехкратным обладателем кубка страны (1968, 1977, 1978, 1983). "Хольштайн Киль" ни разу не выступал в сильнейшем дивизионе чемпионата страны.