Российская сборная заняла второе место в ските на чемпионате Европы по стендовой стрельбе

ТАСС, 29 мая. Мужская сборная России завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях в дисциплине "скит" на чемпионате Европы по стендовой стрельбе. Соревнования проходят в хорватском Осиеке.

В составе российской команды выступали Сергей Демин, Николай Пильщиков и Александр Землин. Первое место заняла команда Кипра, третьими стали итальянцы.

У женщин российская команда (Алина Фазылзянова, Надежда Коновалова и Зиля Батыршина) заняла третье место. Победу одержали немки, второе место заняли итальянки.

Турнир завершится 6 июня.