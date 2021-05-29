КАЗАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не планирует проводить схватку по грэпплингу. Об этом он заявил журналистам.

"Моего возвращения в ММА лучше вам не ждать. Слишком долго придется ждать. Провести схватку по грэпплингу? Мне неинтересно уже", - сказал Нурмагомедов.

"Зачем мне выходить? Самоутвердиться или деньги заработать? Эти пункты мне абсолютно не интересны", - добавил спортсмен.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул - в поединках против ирландца Конора Макгрегора, американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи. 32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед. В октябре прошлого года россиянин объявил о завершении карьеры.