Хет-трик Пастрняка принес "Бостону" победу в матче плей-офф НХЛ с "Айлендерс"

В составе победителей хет-трик оформил Давид Пастрняк (20, 31 и 55-я минуты), также отличились Чарли Макэвой (47) и Тейлор Холл (59, в пустые ворота). У гостей шайбы на счету Энтони Бовилье (12) и Адама Пелеча (33).

ТАСС, 30 мая. "Бостон" дома обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 5:2 в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 35 из 39 бросков по своим воротам. Для него это первое поражение в плей-офф, ранее россиянин выиграл все четыре матча в дебютном розыгрыше Кубка Стэнли.

Пастрняк оформил свой второй хет-трик в карьере в плей-офф НХЛ. Три шайбы нападающий забросил во втором матче первого раунда Кубка Стэнли в сезоне-2017/18 в ворота "Торонто" (7:3).

"Бостон" повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Следующий матч пройдет в Бостоне 1 июня.

По итогам регулярного чемпионата "Бостон" занял третье место в таблице Восточного дивизиона, "Айлендерс" стали четвертыми. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.