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НХЛ

"Монреаль" сравнял счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ с "Торонто"

Седьмой матч серии пройдет 1 июня в Торонто
Кори Перри AP Photo/Peter Power
Описание
Кори Перри
© AP Photo/Peter Power

ТАСС, 30 мая. "Монреаль" дома со счетом 3:2 в овертайме обыграл "Торонто" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На матче присутствовали 2 500 зрителей, которых впервые в сезоне пустили на трибуны Bell Centre.

В составе "Монреаля" отличились Кори Перри (46-я минута), Тайлер Тоффоли (47) и Йеспери Котканиеми (76). У "Торонто" шайбы на счету Джейсона Спеццы (52) и Ти Джея Броди (57).

Российский форвард "Торонто" Илья Михеев провел на льду 15 минут 55 секунд и не отметился результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал равным - 3-3. Решающий матч пройдет 1 июня в Торонто.

По итогам регулярного чемпионата "Монреаль" занял четвертое место в таблице Северного дивизиона, "Торонто" стал первым. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

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