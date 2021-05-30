"Монреаль" сравнял счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ с "Торонто"

ТАСС, 30 мая. "Монреаль" дома со счетом 3:2 в овертайме обыграл "Торонто" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На матче присутствовали 2 500 зрителей, которых впервые в сезоне пустили на трибуны Bell Centre.

В составе "Монреаля" отличились Кори Перри (46-я минута), Тайлер Тоффоли (47) и Йеспери Котканиеми (76). У "Торонто" шайбы на счету Джейсона Спеццы (52) и Ти Джея Броди (57).