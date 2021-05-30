Четырнадцать российских шахматистов завоевали путевки на Кубок мира на европейском отборе

ТАСС, 30 мая. Четырнадцать россиян завоевали путевки на Кубок мира по шахматам на европейском гибридном отборе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

Всего было разыграно 36 путевок.

Путевки завоевали Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Андрей Есипенко, Александр Предке, Максим Матлаков, Владимир Федосеев, Санан Сюгиров, Григорий Опарин, Александр Мотылев, Павел Понкратов, Евгений Алексеев, Вадим Звягинцев, Борис Савченко и Никита Афанасьев.

Победитель и финалист Кубка мира попадают на турнир претендентов, где поборются за право сыграть в матче за мировую шахматную корону.

Кубок мира пройдет в Сочи с 10 июля по 6 августа.