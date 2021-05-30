Футболист сборной России Головин сравнил главного тренера "Монако" Ковача с Черчесовым

ТАСС, 30 мая. Главный тренер "Монако" Нико Ковач чем-то похож на наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин.

"Нико чем-то напоминает мне Станислава Саламовича, - сказал Головин. - В Европе особенно не любят говорить прямо, потихоньку как-то доносят. Если что-то плохо, тебе не скажут, что плохо: "Вот тут надо бы получше". А Ковач - прямой".

Головин, которому в воскресенье исполнилось 25 лет, рассказал, как сборная планирует сыграть на чемпионате Европы против команды Бельгии. "Нужен хороший прессинг. "Автобус" - это просто встать и ждать 0:0. Так никто не будет играть. Мы хотим доставить им проблемы, мы должны быть физически сильнее, чем другие. Будет тяжело, это касается и сборных Дании и Финляндии".

В прошедшем сезоне Головин провел за "Монако" 21 матч в чемпионате Франции, забив пять голов и отдав девять голевых передач.

Чемпионат Европы пройдет в 11 городах с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).