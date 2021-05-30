Определились все победители Гран-при Ивана Ярыгина по вольной борьбе

ТАСС, 30 мая. Определились все победители международного турнира по вольной борьбе серии Гран-при "Иван Ярыгин", который завершился в Красноярске.

В весовой категории до 57 кг победу одержал представитель Белоруссии Арыйаан Тютрин, до 61 кг - россиянин Абасгаджи Магомедов, до 70 кг - Курбан Шираев (Россия), до 74 кг - Азнаур Таваев (Россия), до 86 кг - Магомедшариф Биякаев ( Россия), до 92 кг - Гурам Черткоев (Россия), до 97 кг - Магомедхан Магомедов (Россия).

В женской части соревнований в весовой категории до 50 кг победила Милана Махачева (Россия), до 55 кг - Виктория Ваулина (Россия), до 59 кг - Шоовдор Баатаржав (Россия), до 65 кг - Болортунгалаг Зоригт (Монголия), до 68 кг - Наталья Федосеева (Россия), до 72 кг - Ксения Буракова (Россия), до 76 кг - Самар Хамза (Египет).

Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года местом проведения турнира является Красноярск. С 1999 года турнир носит статус Гран-при, с 2020 года перестал носить статус рейтингового.