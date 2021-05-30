Швейцарский мотогонщик Дюпаскье скончался от полученных в аварии травм

ТАСС, 30 мая. Швейцарский мотогонщик Джейсон Дюпаскье погиб в возрасте 19 лет. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP).

Инцидент с участием гонщика, выступавшего в классе Moto3, произошел в субботу во время квалификации этапа чемпионата в Италии. Дюпаскье во время заезда упал с мотоцикла и попал под колеса ехавшего вслед за ним соперника. Гонщик был доставлен в больницу, где скончался утром в воскресенье.

Дюпаскье проводил второй сезон в чемпионате. В личном зачете он с 27 очками занимал 12-е место.