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Автогонки

Швейцарский мотогонщик Дюпаскье скончался от полученных в аварии травм

Спортсмену было 19 лет
Джейсон Дюпаскье EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL
Описание
Джейсон Дюпаскье
© EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL

ТАСС, 30 мая. Швейцарский мотогонщик Джейсон Дюпаскье погиб в возрасте 19 лет. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP).

Инцидент с участием гонщика, выступавшего в классе Moto3, произошел в субботу во время квалификации этапа чемпионата в Италии. Дюпаскье во время заезда упал с мотоцикла и попал под колеса ехавшего вслед за ним соперника. Гонщик был доставлен в больницу, где скончался утром в воскресенье.

Дюпаскье проводил второй сезон в чемпионате. В личном зачете он с 27 очками занимал 12-е место.

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