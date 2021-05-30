Веснина одержала первую за три года победу в одиночном разряде

ТАСС, 30 мая. Российская теннисистка Елена Веснина переиграла белоруску Ольгу Говорцову в матче первого круга Roland Garros и одержала первую победу в одиночном разряде с 2018 года.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:0. Во втором раунде 34-летняя россиянка встретится с 11-й сеяной чешкой Петрой Квитовой, которая в первом круге победила бельгийку Грет Миннен, отыграв матчбол (6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 6:1).

Открытый чемпионат Франции является для Весниной вторым турниром после паузы в связи с рождением ребенка, которую теннисистка взяла в 2018 году. 29 апреля Веснина сыграла первый матч в одиночном разряде с 2018 года, уступив соотечественнице Веронике Кудерметовой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

Российская теннисистка смогла выступить на Открытом чемпионате Франции благодаря защищенному рейтингу, который действует для игроков, пропустивших больше полугода из-за травм или рождения ребенка. Если теннисист не выступал на турнирах 12 месяцев или более, то он может использовать защищенный рейтинг с момента возвращения на 12 одиночных турнирах в течение года.

Россиянка является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, победительницей трех турниров Большого шлема в парном разряде (Roland Garros - 2013, US Open - 2014, Уимблдонс - 2017) и одного турнира в миксте (Australian Open - 2016), десятикратной финалисткой турниров Большого шлема (семь раз - в парном разряде, трижды - в миксте), победительницей Итогового турнира WTA (2016) в парном разряде, победительницей 22 турниров WTA (из них три в одиночном разряде). Веснина - бывшая первая ракетка мира в парном разряде и двукратная победительница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной России.

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей не более 35% от вместимости, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составит €17 млн.