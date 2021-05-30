Зыкова стала второй на чемпионате Европы в стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений

ТАСС, 30 мая. Россиянка Юлия Зыкова завоевала серебряную медаль в стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений на чемпионате Европы, который проходит в хорватском Осиеке.
Спортсменка показала результат 462,9 балла. Победительницей стала итальянка София Чеккарелло (464,7), третье место заняла норвежка Жанетт Хегг Дуэстад (453,1).
Зыкова является бронзовым призером чемпионата мира, победительницей Европейских игр, обладательницей двух золотых медалей Всемирных военных игр. На чемпионате Европы 2021 года 25-летняя спортсменка завоевала золото в командных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров.
Турнир завершится 6 июня.