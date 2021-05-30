{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Roland Garros

Четвертая ракетка мира австриец Тим проиграл в первом раунде Roland Garros

Испанец Пабло Андухар уступил в двух первых сетах, но смог победить двукратного финалиста турнира в Париже
Доминик Тим AP Photo/Christophe Ena
Описание
Доминик Тим
© AP Photo/Christophe Ena

ТАСС, 30 мая. Австрийский теннисист Доминик Тим проиграл испанцу Пабло Андухару в матче первого круга Roland Garros.

На эту тему
Карен Хачанов вышел во второй круг Roland Garros
Карен Хачанов вышел во второй круг Roland Garros

По ходу встречи Тим, который занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), выигрывал со счетом 2-0 по сетам. В итоге матч завершился со счетом 4:6, 5:7, 6:3, 6:4, 6:4 в пользу 35-летнего Андухара.

Андухар занимает 68-ю строчку в рейтинге ATP. На его счету четыре победы в турнирах ATP. На турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом является выход в четвертый раунд US Open 2019 года. Во втором круге испанец сыграет с победителем матча между Раду Алботом из Молдавии и аргентинцем Федерико Дельбонисом.

Тим выиграл 17 титулов ATP, из которых 10 - на грунтовом покрытии. Он дважды выходил в финал Roland Garros, один раз играл в решающем матче Australian Open, а в 2020 году выиграл US Open.

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей не более 35% от вместимости, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составит €17 млн.

Теги
Roland Garros
Летние олимпийские виды спорта
Екимов надеется, что велогонщик Власов принесет сборной России олимпийскую медаль
Власов занял четвертое место в общем зачете "Джиро д'Италия"
Екимов надеется, что велогонщик Власов принесет сборной России олимпийскую медаль
Читать полностью