Четвертая ракетка мира австриец Тим проиграл в первом раунде Roland Garros

По ходу встречи Тим, который занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), выигрывал со счетом 2-0 по сетам. В итоге матч завершился со счетом 4:6, 5:7, 6:3, 6:4, 6:4 в пользу 35-летнего Андухара.

Андухар занимает 68-ю строчку в рейтинге ATP. На его счету четыре победы в турнирах ATP. На турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом является выход в четвертый раунд US Open 2019 года. Во втором круге испанец сыграет с победителем матча между Раду Алботом из Молдавии и аргентинцем Федерико Дельбонисом.

Тим выиграл 17 титулов ATP, из которых 10 - на грунтовом покрытии. Он дважды выходил в финал Roland Garros, один раз играл в решающем матче Australian Open, а в 2020 году выиграл US Open.

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей не более 35% от вместимости, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составит €17 млн.