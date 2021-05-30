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Евро-2020

Тьерри Анри вошел в тренерский штаб сборной Бельгии на чемпионат Европы по футболу

Бывший французский нападающий уже был тренером бельгийцев в 2016-2018 годах
Тренер сборной Бельгии Тьерри Анри EPA-EFE/JULIEN WARNAND
Описание
Тренер сборной Бельгии Тьерри Анри
© EPA-EFE/JULIEN WARNAND

ТАСС, 30 мая. Чемпион мира и Европы по футболу француз Тьерри Анри вошел в тренерский штаб сборной Бельгии на чемпионат Европы 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

Анри уже работал в тренерском штабе сборной Бельгии с 2016 по 2018 год. На чемпионате мира в России бельгийцы завоевали бронзовые медали.

Сборная Бельгии на групповом этапе чемпионата Европы 2021 года попала в одну группу с командой России. Россияне и бельгийцы встретятся в матче первого тура 12 июня в Санкт-Петербурге. Также сборная Бельгии на групповом этапе сыграет с командами Дании (17 июня, Копенгаген) и Финляндии (21 июня, Санкт-Петербург).

В феврале нынешнего года Анри по семейным обстоятельствам покинул пост главного тренера клуба "Монреаль", который возглавил в ноябре 2019 года, подписав двухлетний контракт с опцией продления еще на год. Француз ранее был ассистентом главного тренера сборной Бельгии , а также возглавлял "Монако".

В качестве футболиста Анри становился чемпионом мира 1998 года и серебряным призером мирового первенства 2006 года, в его активе золотая медаль чемпионата Европы 2000 года. Он выступал за "Монако", итальянский "Ювентус", английский "Арсенал", испанскую "Барселону" и американский "Нью-Йорк Ред Буллз".

Теги
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