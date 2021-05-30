Тренер сборной России по велогонкам: Власов показал отличный результат на "Джиро д'Италия"

В воскресенье завершилась многодневная велогонка "Джиро д'Италия". Первое место в общем зачете занял колумбиец Эган Берналь из команды Ineos Grenadiers. Россиянин Власов, представляющий казахстанскую команду "Астана", стал четвертым, еще один россиянин Павел Сиваков (Ineos Grenadiers) снялся после пятого этапа из-за травмы.

"Я считаю, что выступление является успешным. Власов старался показать максимальный результат, то есть победить, - сказал Абрамян. - Однако получилось занять четвертое место, но для сборной России это хороший, даже отличный результат для того, чтобы бороться на Олимпиаде за медаль высшего достоинства. Я думаю, что четвертое место на "Джиро д'Италия" к лучшему, потому что все-таки Власов будет еще набирать форму".

"Чего не хватило для попадания в тройку лучших? Знаете, это многодневная гонка, там разные причины могут быть. Это зависит от того, как он восстанавливался и как питался, из этого все складывается. Я считаю, что у Власова был кризис, но он справился. Я считаю, что на сегодня все, что он мог, он максимально показал", - добавил собеседник агентства.

Власову 25 лет. В прошлом году он участвовал в "Джиро д'Италия", но сошел с дистанции из-за проблем со здоровьем. Та многодневка стала для него первой в карьере из гонок Гранд-тура. В общем зачете испанской "Вуэльты" прошлого года россиянин стал 11-м.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название "Токио-2020" было сохранено.