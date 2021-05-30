{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Тренер сборной России по велогонкам: Власов показал отличный результат на "Джиро д'Италия"

В общем зачете веломногодневки российский спортсмен занял 4-е место

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Четвертое место россиянина Александра Власова в общем зачете престижной шоссейной многодневной велогонки "Джиро д'Италия" является отличным результатом. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе Иракли Абрамян.

На эту тему
Колумбийский велогонщик Эган Берналь стал победителем многодневки "Джиро д'Италия"
Колумбийский велогонщик Эган Берналь стал победителем многодневки "Джиро д'Италия"

В воскресенье завершилась многодневная велогонка "Джиро д'Италия". Первое место в общем зачете занял колумбиец Эган Берналь из команды Ineos Grenadiers. Россиянин Власов, представляющий казахстанскую команду "Астана", стал четвертым, еще один россиянин Павел Сиваков (Ineos Grenadiers) снялся после пятого этапа из-за травмы.

"Я считаю, что выступление является успешным. Власов старался показать максимальный результат, то есть победить, - сказал Абрамян. - Однако получилось занять четвертое место, но для сборной России это хороший, даже отличный результат для того, чтобы бороться на Олимпиаде за медаль высшего достоинства. Я думаю, что четвертое место на "Джиро д'Италия" к лучшему, потому что все-таки Власов будет еще набирать форму".

"Чего не хватило для попадания в тройку лучших? Знаете, это многодневная гонка, там разные причины могут быть. Это зависит от того, как он восстанавливался и как питался, из этого все складывается. Я считаю, что у Власова был кризис, но он справился. Я считаю, что на сегодня все, что он мог, он максимально показал", - добавил собеседник агентства.

Власову 25 лет. В прошлом году он участвовал в "Джиро д'Италия", но сошел с дистанции из-за проблем со здоровьем. Та многодневка стала для него первой в карьере из гонок Гранд-тура. В общем зачете испанской "Вуэльты" прошлого года россиянин стал 11-м.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название "Токио-2020" было сохранено.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Roland Garros
Кузнецова проиграла Азаренко в первом круге Roland Garros
Встреча продолжалась два часа
Читать полностью