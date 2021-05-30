Российский теннисист Сафиуллин вышел во второй круг Roland Garros

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 1:6, 6:0, 6:2 в пользу 23-летнего россиянина. Сафиуллин занимает 181-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, Табернер - 137-е. Оба спортсмена пробились в основную сетку турнира через квалификацию.

Сафиуллин не выиграл ни одного титула ATP в карьере. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход во второй круг Australian Open 2021 года. Во втором круге россиянин встретится с представителем Германии Александром Зверевым, посеянным на турнире под шестым номером.

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составит €17 млн.